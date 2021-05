Laura Pausini dopo i David | “Italiana e felice di emozionarmi proprio a casa mia”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Sonodipiù di ogni altro posto al mondomia”, le parole disui social nel corso della diretta della cerimonia di consegna deidi Donatello. Si è esibita con Io Sì (Seen) dal Teatro dell’Opera di Roma e ha presieduto in nomination nella categoria relativa alla miglior canzone originale. La serata è stata condotta da Carlo Conti ed è stata trasmessa in diretta su Rai1 dagli studi Dear Rai di Roma. Da sempre data per super favorita,non ha vinto.la nomination agli Oscar, sembrava che ildi Donatello potesse andare alla canzone Io Sì (Seen), tema principale della colonna sonora sonora ...

NetflixIT : Sempre noi quando Laura Pausini canta IO SÌ ai #David2021: - HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - Corriere : David di Donatello 2021, Laura Pausini apre la serata cantando «Io Sì» - Il racconto in diretta - WooorldOrder21 : Laura Pausini - La Solitudine (Official Video) - BrunellaBB : RT @Corriere: Pausini «beffata» da Checco Zalone ai David: l'ironia dei social (e la delusione dei fan) -

La vittoria di Checco Zalone ai David di Donatello 2021 per la miglior canzone originale 'Immigrato', che ha battuto 'Io Sì' di Laura Pausini, ha scatenato il delirio sui social, dove i fan della cantante hanno espresso delusione. Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Sandra Milo, Pierfrancesco Favino con la moglie Anna Ferzetti, Paola Cortellesi e Laura Pausini e tante altre star erano presenti ai David di Donatello. Checco Zalone ha intascato il David di Donatello per la migliore canzone originale. L'attore, regista e musicista si è aggiudicato il premio con il brano "Immigrato", scritto e interpretato personalmente.