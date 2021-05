Isola, Awed a rischio squalifica? Ecco cosa è successo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Awed e la squalifica, il naufrago rischia di essere espulso dal surviving game: Ecco cosa è accaduto durante la sedicesima puntata Awed sarebbe a rischio squalifica. C’è una pesante accusa sul naufrago da parte della sua collega Fariba, naufraga e mamma di Giulia Salemi. Il fatto si sarebbe verificato durante la puntata andata in onda lunedì 10 maggio. Lo YouTuber avrebbe bestemmiato, stando al racconto di Fariba. Sui social adesso gli utenti si domandano se Awed dovrà lasciare il programma, come prevede il regolamento del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi. Leggi anche–> Vera Gemma parla di alcuni naufraghi: “Awed? Mi manca” Nel corso dell’ultimo appuntamento con il surviving game, Fariba ha detto: “Nomino ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)e la, il naufrago rischia di essere espulso dal surviving game:è accaduto durante la sedicesima puntatasarebbe a. C’è una pesante accusa sul naufrago da parte della sua collega Fariba, naufraga e mamma di Giulia Salemi. Il fatto si sarebbe verificato durante la puntata andata in onda lunedì 10 maggio. Lo YouTuber avrebbe bestemmiato, stando al racconto di Fariba. Sui social adesso gli utenti si domandano sedovrà lasciare il programma, come prevede il regolamento del reality di Canale 5, L’dei Famosi. Leggi anche–> Vera Gemma parla di alcuni naufraghi: “? Mi manca” Nel corso dell’ultimo appuntamento con il surviving game, Fariba ha detto: “Nomino ...

