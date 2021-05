Internazionali d’Italia, Sinner cede a Nadal. Avanti Berrettini, a Sonego il derby con Mager (Di mercoledì 12 maggio 2021) Internazionali d’Italia, i risultati di mercoledì 12 maggio. Sinner sconfitto da Nadal. Berrettini e Sonego agli ottavi di finale. ROMA – Internazionali d’Italia, i risultati di mercoledì 12 maggio. Sono due gli italiani che approdano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Grande chance sicuramente per Berrettini e Sonego che, nonostante avversari molto duri, potranno contare sul calore del pubblico. Internazionali d’Italia, Berrettini e Sonego agli ottavi di finale La giornata degli Internazionali si è aperta con il successo di Sonego nel derby contro Mager. Una ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021), i risultati di mercoledì 12 maggio.sconfitto daagli ottavi di finale. ROMA –, i risultati di mercoledì 12 maggio. Sono due gli italiani che approdano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Grande chance sicuramente perche, nonostante avversari molto duri, potranno contare sul calore del pubblico.agli ottavi di finale La giornata deglisi è aperta con il successo dinelcontro. Una ...

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - repubblica : ?? Tennis, Internazionali d'Italia: Nadal ancora troppo forte, Sinner lotta ma si arrende in due set, 7-5 6-4 il pun… - Ele50914029 : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… - TisoJacopo : RT @catlatorre: Quando parliamo di gender gap ci riferiamo a situazioni come quella degli Internazionali d'Italia di Tennis, dove le sporti… - sportface2016 : #Internazionali BNL d'Italia 2021, le parole di Rafael #Nadal dopo la vittoria contro Jannik #Sinner #IBI2021… -