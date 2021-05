Inter-Roma, c’è Vecino per il 2-0: ma il gol lo inventa Lukaku (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Inter raddoppia contro la Roma e lo fa sull’asse Lukaku-Vecino. Nel match della trentaseiesima giornata di Serie A, la squadra nerazzurra trova la rete del 2-0 grazie ad una classica azione: lancio lungo per Lukaku che porta a spasso la retroguardia giallorossa e scarico per l’accorrente Vecino che col destro batte Fuzato sul primo palo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’raddoppia contro lae lo fa sull’asse. Nel match della trentaseiesima giornata di Serie A, la squadra nerazzurra trova la rete del 2-0 grazie ad una classica azione: lancio lungo perche porta a spasso la retroguardia giallorossa e scarico per l’accorrenteche col destro batte Fuzato sul primo palo. SportFace.

