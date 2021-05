Instagram e inclusività | scegli tu i pronomi di genere

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 12 maggio 2021)sta iniziando a dare agli utenti la possibilità di definire i lorodiin una sezione separata del proprio profilo. La novità arriverà in poche ore per tutti gli iscritti che intenderanno utilizzarla. Chi frequenta i social ormai è abituato a leggere espressioni come she/her, he/him o they/them nelle biografie. Si tratta diinglesi che gli iscritti utilizzano per presentarsi al resto del mondo con ilcon il quale si identificano, che sia femminile, maschile, o non definito. L'esigenza di un cambiamento parte da persone transgender e non-binarie che non si identificano necessariamente con il loro sesso biologico: in questo modo possono mostrarsi anche online esattamente come desiderano e non in modo definito dal social.