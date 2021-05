Il voto spagnolo spaventa i partiti: ora vogliono abolire il coprifuoco, ma Speranza frena (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come d’incanto i partiti di governo, fulminati sulla via di Damasco come San Paolo, si riempono la bocca di parole come “riaperture”, “allentamenti”, “ripartenza”. Dopo aver tenuto colpevolemente chiusi in casa gli italiani per mesi, mentre il Regno Unito riprendeva a vivere, oggi i leader di tutte le formazioni a sostegno di Mario Draghi sono d’accordo sulla necessità di abbandonare il pugno di ferro e far respirare i cittadini, comprensibilmente rabbiosi. Una retromarcia dietro la quale, si badi bene, non ci sono dati scientifici o analisi economiche, bensì il semplice tornaconto elettorale. A far cambiare idea a Forza Italia, Lega, Italia Viva e via dicendo, che oggi si affannano nel sottolineare di aver posto la questione delle riaperture al governo, ci sono infatti le notizie che arrivano dalla Spagna, dove si sono da poco svolte le elezioni nella Comunità di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come d’incanto idi governo, fulminati sulla via di Damasco come San Paolo, si riempono la bocca di parole come “riaperture”, “allentamenti”, “ripartenza”. Dopo aver tenuto colpevolemente chiusi in casa gli italiani per mesi, mentre il Regno Unito riprendeva a vivere, oggi i leader di tutte le formazioni a sostegno di Mario Draghi sono d’accordo sulla necessità di abbandonare il pugno di ferro e far respirare i cittadini, comprensibilmente rabbiosi. Una retromarcia dietro la quale, si badi bene, non ci sono dati scientifici o analisi economiche, bensì il semplice tornaconto elettorale. A far cambiare idea a Forza Italia, Lega, Italia Viva e via dicendo, che oggi si affannano nel sottolineare di aver posto la questione delle riaperture al governo, ci sono infatti le notizie che arrivano dalla Spagna, dove si sono da poco svolte le elezioni nella Comunità di ...

