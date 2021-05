Il Teatro Palladium esce all’aperto | al via la stagione estiva

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilriparte da quell’“essere in comune” che costituisce il Leitmotiv della suaartistica 2020-2021, con il desiderio ancora più forte di ritrovare quel senso di condivisione proprio del. A partire dal 14 maggio, ilriapre dunque le sue porte al pubblico, per poi spostarsiin giugno e luglio, con i progetti Sounds for Silents e Staging Garbatella. Le due rassegne diventeranno spettacolo a cielo aperto, trovando spazio nei luoghi più caratteristici di Garbatella, tra Piazza Brin e i lotti appartenenti al nucleo d’origine del quartiere. Un nuovo inizio che coinvolge nella programmazione artistica studenti e realtà locali. “Ilriapre, e scende in piazza”: afferma il Rettore dell’Università Roma Tre, Luca ...

Advertising

zazoomblog : Ricominciamo insieme: il Teatro Palladium alza il sipario. Il programma completo - #Ricominciamo #insieme: #Teatro -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Palladium

TPI

Roma Tre Orchestra , la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio (2005), riparte con entusiasmo, con una fitta attività, 18 eventi dal 14 maggio al 2 luglio 2021 , al, sede storica, ma anche alTorlonia (in collaborazione con ) e la Casa dei bimbi alla Garbatella (per gentile concessione del Municipio VIII). Il plus post lockdown è il bando ...Roma Tre Orchestra riparte con entusiasmo, con una fitta attivita', 18 eventi dal 14 maggio al 2 luglio, al, sede storica dei concerti, e presso altri luoghi di Roma che gia' in ...Il Teatro Palladium riparte da quell’“essere in comune” che costituisce il Leitmotiv della sua stagione artistica 2020-2021, con il desiderio ancora più forte di ritrovare quel senso di condivisione p ...Il Teatro Palladium di Roma dopo lo stop imposto dalla pandemia riparte dall’”essere in comune” che costituisce il leitmotiv della sua stagione artistica 2020-2021, con il desiderio ancora più forte d ...