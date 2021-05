Destiny 2 | crossplay attivato per errore | utenti di PC e Stadia giocano assiemeHDblog it

Advertising

telefoninonet : Destiny 2: rivelato il crossplay per errore - gigibeltrame : Destiny 2, crossplay attivato per errore: utenti di PC e Stadia giocano assieme #digilosofia… -

Bungie ha attivato per errore la funzionalità disu2 e alcuni giocatori sono stati in grado di testarla in anteprima, come confermato anche da Tom Warren di The Verge che è riuscito ad entrare in una partita con utenti di PC e di ...... che aveva già annunciato iltra Xbox e PC, oltre a funzionalità che saranno presenti ... Inoltre, ha collaborato ad altri giochi come2 e Crackdown 3, tra gli altri.Per un qualche errore interno a Bungie, sembra che in Destiny 2 sia finalmente disponibile il crossplay tra tutte le piattaforme, ma sarà tolto presto.. Per un qualche errore interno a Bungie, ...Bungie ha attivato per errore la funzionalità di crossplay su Destiny 2 e alcuni giocatori sono stati in grado di testarla in anteprima, come confermato anche da Tom Warren di The Verge che è riuscito ...