CorSera – Gattuso voglia di rivalsa, Champions e addio al Napoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gennaro Gattuso è pronto a dire addio al Napoli. Secondo Corriere della Sera per il tecnico calabrese saranno gli ultimi 180 minuti per Gattuso sulla panchina azzurra, perché oramai ha deciso di andare via a fine stagione. Il colpo di scena può essere sempre dietro l’angolo, anche perché Chiavelli sta provando a ricucire lo strappo tra De Laurentiis e Gattuso, con il patron che ha dato segnali di riavvicinamento. Al momento però Gattuso è fermo sulla sua posizione. Il tecnico non ha preso affatto bene il modo come si è comportata la società nel momento più difficile della stagione e secondo Corriere della Sera, ora Gattuso nutre un sentimento di rivalsa. Gattuso alla Fiorentina Nel destino di Gattuso c’è la Fiorentina, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gennaroè pronto a direal. Secondo Corriere della Sera per il tecnico calabrese saranno gli ultimi 180 minuti persulla panchina azzurra, perché oramai ha deciso di andare via a fine stagione. Il colpo di scena può essere sempre dietro l’angolo, anche perché Chiavelli sta provando a ricucire lo strappo tra De Laurentiis e, con il patron che ha dato segnali di riavvicinamento. Al momento peròè fermo sulla sua posizione. Il tecnico non ha preso affatto bene il modo come si è comportata la società nel momento più difficile della stagione e secondo Corriere della Sera, oranutre un sentimento dialla Fiorentina Nel destino dic’è la Fiorentina, ...

