Clamoroso in Sardegna | sindaco propone cittadinanza onoraria a Mazzoleni

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari – Dopo Benevento–Cagliari contro l’arbitrodi Bergamo è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte di Sandra Lonardo. Ma a Dualchi, paese di 600 anime in provincia di Nuoro, per l’arbitro Var è pronta la. La proposta arriva dalIgnazio Piras. Motivazione? “Finalmente un arbitro imparziale – spiega il primo cittadino – ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare “le verità” di comodo che piacciono“. Piras, sardista e tifoso del Cagliari, per il centenario della squadra del ...