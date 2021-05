Caso Denise Pipitone, ex procuratore capo di Marsala “Al 90% è lei…” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caso Denise Pipitone, ancora una pista molto importante quella che gli inquirenti stanno seguendo in queste ultime ore. Come tutti saprete, nella giornata di lunedì 10 maggio è arrivata l’ennesima segnalazione, questa volta da Cosenza o meglio da Scalea, dove una commerciante sembra aver trovato una grande somiglianza tra una giovane rom del posto e la piccola Denise. Caso Denise Pipitone, nuova segnalazione da Scalea Quest’ultima come tutti sappiamo è la bambina, oggi adolescente, scomparsa esattamente 17 anni fa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani in Sicilia. Da diverse settimane, si è tornati a parlare di questo Caso con più insistenza, tanto che la Procura ha deciso di riaprire le indagini. Dopo questa ennesima segnalazione, si sono ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 12 maggio 2021), ancora una pista molto importante quella che gli inquirenti stanno seguendo in queste ultime ore. Come tutti saprete, nella giornata di lunedì 10 maggio è arrivata l’ennesima segnalazione, questa volta da Cosenza o meglio da Scalea, dove una commerciante sembra aver trovato una grande somiglianza tra una giovane rom del posto e la piccola, nuova segnalazione da Scalea Quest’ultima come tutti sappiamo è la bambina, oggi adolescente, scomparsa esattamente 17 anni fa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani in Sicilia. Da diverse settimane, si è tornati a parlare di questocon più insistenza, tanto che la Procura ha deciso di riaprire le indagini. Dopo questa ennesima segnalazione, si sono ...

