ANALISI AUDITEL | IL PUBBLICO DEL POMERIGGIO TRA SOAP | UOMINI E DONNE E IL GIRO D’ITALIA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuovo appuntamento con l’di BubinoBlog che, come in ogni numero, si pone l’obiettivo di analizzare per target uno slot orario oppure una serie di programmi televisivi. In questo nuovo articolo analizzeremo i programmi deldelle ammiraglie.Ricordiamo i dati deldi ieri: Oggi è un Altro Giorno – 1894 13.20 Paradiso delle Signore – 2134 17.49 La Vita in Diretta – 2225 17.80 Una Vita – 2671 17.13 UeD – 3006 22.17 + 2322 19.01 Amici – 2139 17.64 DayDreamer – 1950 16.085 – 1853 15.30 + 1887 14.98– 1056 7.45 + 1820 15.03 Target ProgrammaCommercialeGiovaniAdulti Oggi è un Altro Giorno9.047.6217.43 Il Paradiso delle Signore12.887.7022.72 La Vita in Diretta13.6210.9422.37 Una ...