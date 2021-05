“Zan”, tensioni nel Pd. Letta: «Va approvato ora». Ma i senatori: «Così com’è rischia bocciatura» (Di martedì 11 maggio 2021) Nessuna modifica: al Senato il ddl Zan deve passare nel testo licenziato dalla Camera. «Non ci sono più le condizioni per un terzo passaggio parlamentare. Mi assumo la responsabilità di chiedervi di approvare la legge Così com’è», sentenzia Enrico Letta. Eppure di critiche al ddl ne sono piovute parecchie nelle ultime ore. Persino da una fonte insospettabile come il giurista Giovanni Maria Flick. Per il guardasigilli del governo Prodi, infatti, nel ddl permangono troppe ambiguità interpretative. «C’è il rischio – avverte – di arrivare, attraverso a troppi concetti, a una dilatazione dell’ambito di interpretazione del giudice». Letta: «Non c’è spazio per un terzo passaggio» Parole, le sue, in cui riecheggiano le preoccupazioni espresse da vescovi e centrodestra circa la deriva liberticida di un testo a dir poco opaco. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) Nessuna modifica: al Senato il ddl Zan deve passare nel testo licenziato dalla Camera. «Non ci sono più le condizioni per un terzo passaggio parlamentare. Mi assumo la responsabilità di chiedervi di approvare la legge», sentenzia Enrico. Eppure di critiche al ddl ne sono piovute parecchie nelle ultime ore. Persino da una fonte insospettabile come il giurista Giovanni Maria Flick. Per il guardasigilli del governo Prodi, infatti, nel ddl permangono troppe ambiguità interpretative. «C’è il rischio – avverte – di arrivare, attraverso a troppi concetti, a una dilatazione dell’ambito di interpretazione del giudice».: «Non c’è spazio per un terzo passaggio» Parole, le sue, in cui riecheggiano le preoccupazioni espresse da vescovi e centrodestra circa la deriva liberticida di un testo a dir poco opaco. ...

repubblica : ?? Omofobia, tensioni e fronde nel Pd al Senato sul ddl Zan. Letta: 'Vi chiedo di approvarlo cosi' com'e'' - Brandolf11 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Profilo3Marco : RT @repubblica: ?? Omofobia, tensioni e fronde nel Pd al Senato sul ddl Zan. Letta: 'Vi chiedo di approvarlo cosi' com'e'' - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: ?? Omofobia, tensioni e fronde nel Pd al Senato sul ddl Zan. Letta: 'Vi chiedo di approvarlo cosi' com'e'' -