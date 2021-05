VARIAZIONI CANALE 5: TEMPTATION ISLAND, CONTO ALLA ROVESCIA, VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA (Di martedì 11 maggio 2021) Publitalia ha comunicato alcune VARIAZIONI relative al palinsesto estivo di CANALE 5 a partire dALLA data di partenza di TEMPTATION ISLAND, il reality dell’estate guidato anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Alcuni aggiornamenti di palinsesto relativi a giugno/luglio di CANALE 5 e Italia 1. CANALE 5 • “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA” anticipa la partenza a giovedì 10 giugno. • Mercoledì 30 giugno parte la nuova edizione di “TEMPTATION ISLAND” e dALLA settimana successiva la programmazione proseguirà di lunedì fino al 2 agosto. • Da lunedì 12 luglio il game show del preserale di CANALE 5 sarà “CONTO ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 maggio 2021) Publitalia ha comunicato alcunerelative al palinsesto estivo di5 a partire ddata di partenza di, il reality dell’estate guidato anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Alcuni aggiornamenti di palinsesto relativi a giugno/luglio di5 e Italia 1.5 • “” anticipa la partenza a giovedì 10 giugno. • Mercoledì 30 giugno parte la nuova edizione di “” e dsettimana successiva la programmazione proseguirà di lunedì fino al 2 agosto. • Da lunedì 12 luglio il game show del preserale di5 sarà “...

