Terrorismo islamico, 4 anni alla foreign fighters Alice Brignoli: aveva portato i 3 figlioletti in Siria (video) (Di martedì 11 maggio 2021) "Ubriacata" dal fanatismo islamico, assieme al marito marocchino, aveva portato i tre figli piccoli in Siria per allevarli come futuri combattenti del sedicente Stato islamico nella guerra di religione che l'Isis ha cercato di portare nel cuore dell'Occidente: la foreign fighters italiana Alice Brignoli, lecchese di 42 anni, nome di battaglia "Aisha", arrestata il 29 settembre 2020 in Siria dove era scappata, è stata condannata oggi dal giudice di Milano, Daniela Cardamone, a 4 anni di carcere e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per associazione a delinquere con finalità di Terrorismo internazionale. Nel processo, svoltosi con rito ...

