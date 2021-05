Temptation Island: ecco quando inizia (Di martedì 11 maggio 2021) Rilasciata la data di inizio di Temptation Island Il programma estivo per eccellenza sta per tornare! Secondo quanto riportano le variazioni di palinsesto tratte da Publitalia, la ripartenza di Temptation Island è prevista per mercoledì 30 giugno in prima serata, su Canale 5. Il secondo appuntamento, invece, andrà in onda di lunedì, dal 5 luglio. Terminerà con l’ultima puntata in onda il 2 agosto. Non ci sono notizie, invece, sulle coppie che si metteranno alla prova per questa nona edizione. Non ci saranno a Temptation Island Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: i due hanno categoricamente smentito la loro partecipazione. Si fanno sempre più insistenti, invece, i rumors sulla coppia formata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, protagonisti dell’ultima edizione de La Pupa e il ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) Rilasciata la data di inizio diIl programma estivo per eccellenza sta per tornare! Secondo quanto riportano le variazioni di palinsesto tratte da Publitalia, la ripartenza diè prevista per mercoledì 30 giugno in prima serata, su Canale 5. Il secondo appuntamento, invece, andrà in onda di lunedì, dal 5 luglio. Terminerà con l’ultima puntata in onda il 2 agosto. Non ci sono notizie, invece, sulle coppie che si metteranno alla prova per questa nona edizione. Non ci saranno aAndrea Zenga e Rosalinda Cannavò: i due hanno categoricamente smentito la loro partecipazione. Si fanno sempre più insistenti, invece, i rumors sulla coppia formata da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, protagonisti dell’ultima edizione de La Pupa e il ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island sta per cominciare: ecco quando andrà in onda - #Temptation #Island #cominciare: - zazoomblog : Temptation Island una delle fidanzate torna single e il suo ex la attacca: “Vittimismo per i social” - #Temptation… - ludo26273771 : #amici20 ci ha regalato tutte le sfaccettature dell’amore:dal drama akaful sedotto e abbandonato il triangolo no no… - MondoTV241 : Temptation Island: resa nota la data di inizio #TemptationIsland - HopeSlash : @sangiulssssss @pazzadiamici Ma non è vero, è autrice di Uomini e donne, Amici, C'è posta per te e Temptation Island -