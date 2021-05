Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale | come sta l’ex premier

(Di martedì 11 maggio 2021) Ancora un nuovo ricovero inper. La precedente degenza era durata per quasi un mese dal 6 aprile al 1 maggio. Il fondatore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, è stato trasportato al San Raffaele di Milano nella notte per accertamenti post Covid. Adesso si attendono gli sviluppi di una situazione che il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fattoquotidiano : Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi, due settimane dopo il Patto del Nazareno, sapeva che entro pochi giorni Matte… - Corriere : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele - SkyTG24 : Milano, #Berlusconi ricoverato al San Raffaele per proseguire terapie - Antiogu60 : Silvio Berlusconi ricoverato nella notte al San Raffaele per “accertamenti post Covid”. Il 13 è prevista l’udienza… - 123stella16 : RT @CarlaKaky: Ennesimo oltraggio alla democrazia e alla Costituzione; Ad una settimana dall'ultima udienza già rimandata e rimandata e rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Roma, 11 mag 16:00 - Il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere di, in una nota constata "con grande disappunto che il dibattito...Dieci giorni fa, il cavaliereera stato dimesso dall'ospedale l'1 maggio dopo essere stato 24 giorni in degenza: un periodo tanto lungo da fargli saltare le udienze per il processo Ruby ter.è ...Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, 84 anni, è tornato al San Raffaele per proseguire le terapie che sta seguendo per superare gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso ...Nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Il numero uno del Monza è arrivato nelle score ore nella struttura.