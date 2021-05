Seconda causa Ue contro AstraZeneca (Di martedì 11 maggio 2021) Il braccio di ferro tra la Commissione europea e AstraZeneca continua. Ieri, l’esecutivo europeo ha annunciato di essersi rivolto alla giustizia del Belgio – il contratto Ue-AstraZeneca è di diritto belga – perché venga garantita la consegna delle dosi pattuite da parte della società anglo-svedese. La prima udienza di questa nuova offensiva giudiziaria europea è stata fissata per il 25 maggio. La Ue chiede che venga rispettato almeno l’impegno di fornire al blocco 90 milioni di dosi nel secondo trimestre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) Il braccio di ferro tra la Commissione europea econtinua. Ieri, l’esecutivo europeo ha annunciato di essersi rivolto alla giustizia del Belgio – il contratto Ue-è di diritto belga – perché venga garantita la consegna delle dosi pattuite da parte della società anglo-svedese. La prima udienza di questa nuova offensiva giudiziaria europea è stata fissata per il 25 maggio. La Ue chiede che venga rispettato almeno l’impegno di fornire al blocco 90 milioni di dosi nel secondo trimestre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

