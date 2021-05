Salone del Mobile 2021, Stefano Boeri sarà il curatore della fiera che si farà a settembre (Di martedì 11 maggio 2021) Stefano Boeri sarà il curatore del Salone del Mobile 2021 . La fiera di settore più importante del mondo avrà come curatore un architetto milanese di fama internazionale. sarà lui a curare un'edizione ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021)ildeldel. Ladi settore più importante del mondo avrà comeun architetto milanese di fama internazionale.lui a curare un'edizione ...

Advertising

FilcaCisl : RT @dariodivico: Milano/ Sarà Stefano Boeri il curatore del Salone del Mobile 2021 nel nuovo formato che sarà disegnato ad hoc per questa e… - pinopao : Altaforte che, ricordiamolo, è stata fatta passare come casa editrice 'normale' che veniva censurata dal salone del… - wallpapermag : Stefano Boeri will curate Salone del Mobile 2021 - Ale_De_Chirico : Salone del Mobile, Boeri curatore dell'Evento Speciale 2021 - Direzione_FLA : RT @Federlegno: #SaloneDelMobile: sarà Stefano #Boeri il curatore dell’evento speciale 2021, affiancato da giovani architetti e professioni… -