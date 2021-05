RSA a Bergamo dopo l’ordinanza Speranza | “Aperture a macchia di leopardo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 maggio 2021) “l‘iniziale soddisfazione perdel Ministero di riaprire le RSA alle visite dei parenti, dobbiamo purtroppo registrare, nelle strutture bergamasche, una grande incertezza e sostanziale paura nell’avviare le pratiche per renderla attuabile”. Così Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl di, commenta le prime ore seguite alla decisione del ministro Roberto, “che ha comunque attribuito assoluta discrezionalità ai Direttori sanitari delle strutture in merito al come, quando e se consentire le visite nelle strutture. Questo in Lombardia, purtroppo, si sintetizza in una totale attesa di quanto decideranno la Regione e a cascata le ATS. Intanto, tra le poche sicurezze che abbiamo c’è quella che i familiari dovranno sobbarcarsi il costo del tampone molecolare ogni volta che sarà consentita ...