Riforma della giustizia | ultimo miglio della democrazia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo trent’anni di progressiva espansione del potere giudiziario, siamo arrivati alla resa dei conti che coincide con una crescente perdita di credibilitàmagistratura e non a favore di qualcuno, come la politica, per esempio che ha perso per sempre il derby con i magistrati, ma a sfavorecollettività. Gli effetti del potere giudiziario nei rapporti tra le persone e nella società civile stanno degenerando sempre di più, laè ridotta a una disputa tra correnti, quella civile è al collasso, quella penale è strumento di vendetta politica, per non parlare di cosa accade quando si intromette nei rapporti familiari. Quando entri in uno di questi ingranaggi ne esci segnato e per sempre e le possibilità di recupero e di reinserimento sancite dalla Costituzione sono praticamente ...