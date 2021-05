“Quanto viene pagato in tv”. Matteo Bassetti, la verità sul cachet delle sue ospitate (Di martedì 11 maggio 2021) Matteo Bassetti è uno dei virologi più famosi d’Italia. Grazie alle numerose ospitate in tv, in cui ovviamente parla della pandemia da Covid-19, il medico è ormai diventato un volto noto per tutti gli italiani. È direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva (SITA), membro del comitato esecutivo del Piano Nazionale per lotta alla Resistenza-Antimicrobica (PNCAR) del ministero e professore ordinario di malattie infettive dell’Universita? di Genova. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia Università conseguita a Genova nel 1995 e l’abilitazione all’esercizio della professione nel 1996, Bassetti si è specializzato in malattie infettive e oggi è uno degli infettivologi più noti in Italia. Nel 2001 ha conseguito un un post-doctoral ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021)è uno dei virologi più famosi d’Italia. Grazie alle numerosein tv, in cui ovviamente parla della pandemia da Covid-19, il medico è ormai diventato un volto noto per tutti gli italiani. È direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva (SITA), membro del comitato esecutivo del Piano Nazionale per lotta alla Resistenza-Antimicrobica (PNCAR) del ministero e professore ordinario di malattie infettive dell’Universita? di Genova. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia Università conseguita a Genova nel 1995 e l’abilitazione all’esercizio della professione nel 1996,si è specializzato in malattie infettive e oggi è uno degli infettivologi più noti in Italia. Nel 2001 ha conseguito un un post-doctoral ...

