Pioli: "Quando avrò paura di rischiare non sarò più leader. Ibra ko. Troppa euforia? Regna l'equilibrio" (Di martedì 11 maggio 2021) La conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Torino-Milan, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Leggi su 90min (Di martedì 11 maggio 2021) La conferenza stampa dialla vigilia di Torino-Milan, gara valida per la 36ª giornata di Serie A.

Advertising

Ansa_Piemonte : Pioli 'quando avrò paura di rischiare non sarò leader'. Tecnico Milan cita Mandela e spiega 'mia crescita non è fin… - padre_pioLI : @pisto_gol Maurizio ma come fa Suning a far fronte ad u. Prestito così quando non riesce neanche a garantire la ges… - Paroladeltifoso : Pioli: “Ecco quando potremmo rivedere Ibrahimovic in campo” - michele27torino : RT @imalessia06: Io quando hanno chiesto a Pioli del “Pioli Out” - MilanNewsit : Pioli: 'Quando avrò paura di rischiare non sarò leader' -