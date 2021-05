“Occhio al temporale”, il podcast del Weil di Treviglio al concorso “Nomadi Creativi” (Di martedì 11 maggio 2021) Un gruppo di ragazzi del Liceo Classico Simone Weil di Treviglio ha realizzato uno dei tre podcast segnalati dalla giuria per la seconda tappa di Nomadi Creativi, un concorso che coinvolge gruppi di studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Il podcast con il quale i ragazzi bergamaschi si sono classificati tra i primi tre, si intitola “Occhio al temporale” e ha come focus il concetto di tempo: “Ci siamo divertiti a dare un titolo spiritoso, che potesse far pensare a eventi meteorologici”, dicono i ragazzi autori del podcast. “In realtà la nostra è una riflessione su passato, presente e futuro, un viaggio nel tempo a partire da Epicuro o dall’Orazio del Carpe diem”. Il podcast è già online sul ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Un gruppo di ragazzi del Liceo Classico Simonediha realizzato uno dei tresegnalati dalla giuria per la seconda tappa di, unche coinvolge gruppi di studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Ilcon il quale i ragazzi bergamaschi si sono classificati tra i primi tre, si intitola “al” e ha come focus il concetto di tempo: “Ci siamo divertiti a dare un titolo spiritoso, che potesse far pensare a eventi meteorologici”, dicono i ragazzi autori del. “In realtà la nostra è una riflessione su passato, presente e futuro, un viaggio nel tempo a partire da Epicuro o dall’Orazio del Carpe diem”. Ilè già online sul ...

