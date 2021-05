O questo Ddl Zan o morte. Letta impone la linea, mal di pancia Pd (Di martedì 11 maggio 2021) Tra i malumori delle femministe (soprattutto extraparlamentari) e i distinguo “centristi” di chi vorrebbe allargare il consenso, Letta impone la linea: “Vi chiedo di votare il ddl Zan così com’è” dice a sigillo dell’assemblea del gruppo Pd in Senato, da tutti definita come minimo appassionata. Non ci sono le condizioni politiche per una nuova lettura alla Camera – è il ragionamento del segretario – Non con una destra così “retrograda” e arroccata che non ha dato segnali reali di dialogo. Non con i Cinquestelle in tumulto, come si è visto nella partita delle amministrative. Il rischio è che la legge salti del tutto, e dunque: o (questo) Zan o morte. Ma i rischi sono altissimi. Il timore è che nei voti segreti si saldino la fronda interna a Letta, le lacerazioni grilline, i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Tra i malumori delle femministe (soprattutto extraparlamentari) e i distinguo “centristi” di chi vorrebbe allargare il consenso,la: “Vi chiedo di votare il ddl Zan così com’è” dice a sigillo dell’assemblea del gruppo Pd in Senato, da tutti definita come minimo appassionata. Non ci sono le condizioni politiche per una nuova lettura alla Camera – è il ragionamento del segretario – Non con una destra così “retrograda” e arroccata che non ha dato segnali reali di dialogo. Non con i Cinquestelle in tumulto, come si è visto nella partita delle amministrative. Il rischio è che la legge salti del tutto, e dunque: o () Zan o. Ma i rischi sono altissimi. Il timore è che nei voti segreti si saldino la fronda interna a, le lacerazioni grilline, i ...

Advertising

MatteoRichetti : In Italia la #tampontax, ovvero l’Iva su assorbenti e prodotti igienici femminili, è al 22%. I prodotti di questo g… - Rinaldi_euro : Il #DdlZan non risolve le vere discriminazioni di questo Stato nei confronti dei #diversamenteabili. Migliaia di ge… - CarloCalenda : Un bel modo Naz di discutere Giuseppe. Noi voteremo il ddl Zan, ma questo clima per cui chi è contrario è un nazis… - GibelliniPaolo : RT @sabrina__sf: Ddl Zan 'Con questo pugno Tamika Brents finì in ospedale con commozione cerebrale,orbitale rotto e 7 punti in faccia Qui… - PaoloFicarra : O questo Ddl Zan o morte. Letta impone la linea, mal di pancia Pd -