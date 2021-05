Lautaro cuore nerazzurro | «Resto all’Inter anche senza Conte Mi tatuo lo scudetto»

(Di martedì 11 maggio 2021)Martinez ha rilasciato una lunga intervista a Libero dove ha parlatodel suo futuroMartinez è uno degli eroi dell’Inter che si è cucita sul petto il tricolore numero 19. Il Toro ha rilasciato una lunga intervista a Libero, dove ha parlato del suo futuro e della stagione che sta per concludersi. RINNOVO – «Non so se è già il momento, ma stiamo lavorando con la proprietà, il mio procuratore parla con i dirigenti. L’accordo si troverà. Sono tranquillo, vivo giorno per giorno. E poi io sono tropponto di essere qua, di far parte di questo progetto.quando ero al Racing ho fatto così. Se firmo un contratto lo rispetto. Se il club pensa che io meriti di più, mi chiamerà. Io ascolto e nel frattempo… lavoro».– «Con ...

... nel giorno della festa dei tifosi fuori San Siro i nerazzurri in campo oltre a riempire il... importantissimo per le sorti nerazzurre non solo per il fatto di poter dare fiato a Lukaku e...PADOVA - Lukaku eMartinez hanno fatto volare il suoin alto, molto in alto, addirittura in cima al campanile dove non ha avuto esitazioni ad appendere lo stendardo nerazzurro per far capire a tutti i ...L’Inter di Conte non ne vuole sapere di fermarsi, nel giorno della festa dei tifosi fuori San Siro i nerazzurri in campo oltre a riempire il cuore dei supporter ...Pagelle e tabellino di Inter-Sampdoria, match del 'Meazza' valido per la 35° giornata del campionato di Serie A ...