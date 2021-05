La Spezia. Fontana delle Poste: presentato il progetto di recupero (Di martedì 11 maggio 2021) Martedì mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Francesco Porcaro, Responsabile Immobiliare Macroarea Nordovest di Poste Italiane spa, l’arch. Anna Ciurlo funzionario di zona della Soprintendenza di Genova e La Spezia, dott. Ettore Antonelli, Amministrazione società Acquedotti Tirreni spa e l’arch. Oscar Biassoni di Vela Studio hanno presentato i lavori di restauro della Fontana del Palazzo delle Poste. “Il ripristino delle fontane delle Poste in piazza Verdi è un regalo alla Città e un orgoglio riprendere in mano la storia spezzina di tutto il Novecento – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – il ripristino delle fontane e la loro illuminazione sono un ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) Martedì mattina il Sindaco dellaPierluigi Peracchini, Francesco Porcaro, Responsabile Immobiliare Macroarea Nordovest diItaliane spa, l’arch. Anna Ciurlo funzionario di zona della Soprintendenza di Genova e La, dott. Ettore Antonelli, Amministrazione società Acquedotti Tirreni spa e l’arch. Oscar Biassoni di Vela Studio hannoi lavori di restauro delladel Palazzo. “Il ripristinofontanein piazza Verdi è un regalo alla Città e un orgoglio riprendere in mano la storia spezzina di tutto il Novecento – dichiara il Sindaco dellaPierluigi Peracchini – il ripristinofontane e la loro illuminazione sono un ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Fontana: “Lo Spezia non ha più la tranquillità per fare il suo gioco. Napoli era da Scudetto…”… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Fontana: “Purtroppo Gattuso andrà via, era l’ideale per il Napoli. Biso… -