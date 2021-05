Internazionali d’Italia | eroico Lorenzo Sonego! Fa fuori Gael Monfils dopo una battaglia di quasi tre ore!

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021)Sonego si conferma un combattente infinito anche agli. Il tennista torinese si fa un bel regalo di compleanno portandosi a casa il primo turno contro unapparso molto più in condizione rispetto agli ultimi mesimunadi due ore e cinquanta minuti con il risultato di 6-4 5-7 6-4. Una partita dalle molteplici facce, sempre in bilico, e nel finale l’azzurro è passato sopra anche ad un problema alla coscia sinistra che lo ha condizionato negli ultimi giochi. Non si sa mai cosa aspettarsi con, ancor di più quando non scende in campo da febbraio. Il francese è visibilmente arrugginito, prova a non forzare i suoi colpi ma è assai macchinoso quando si tratta di servire, tra doppi falli e uscite ...