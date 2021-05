Internazionali BNL d’Italia 2021, Sonego: “Nessuna polemica tre me e Monfils. Mager? Non sarà facile” (Di martedì 11 maggio 2021) Lorenzo Sonego, dopo l’importante successo contro Gael Monfils nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021, ha commentato il match in conferenza stampa: “Monfils non giocava da tre mesi e questo fattore mi ha aiutato molto, a lui mancavano un po’ di partite ed in certi momenti ho pensato di avere più fiducia di lui. Sono riuscito a giocare meglio in quel momento. Tutto tranquillo tra me e Gael, Nessuna polemica. Non ci sono problemi sulla nostra stretta di mano. Quando vedi il tuo avversario correre pochi minuti dopo aver sofferto di crampi, è normale avere dei dubbi. È successo anche a me in passato. Dopo la partita mi sono scusato perché non voglio per sembrare un attore. Mager? Lo conosco, ha fatto una grande partita con ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Lorenzo, dopo l’importante successo contro Gaelnel primo turno degliBNL, ha commentato il match in conferenza stampa: “non giocava da tre mesi e questo fattore mi ha aiutato molto, a lui mancavano un po’ di partite ed in certi momenti ho pensato di avere più fiducia di lui. Sono riuscito a giocare meglio in quel momento. Tutto tranquillo tra me e Gael,. Non ci sono problemi sulla nostra stretta di mano. Quando vedi il tuo avversario correre pochi minuti dopo aver sofferto di crampi, è normale avere dei dubbi. È successo anche a me in passato. Dopo la partita mi sono scusato perché non voglio per sembrare un attore.? Lo conosco, ha fatto una grande partita con ...

