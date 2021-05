Indice RT, Regioni in Pressing: «Vanno modificati i criteri». In tante rischiano la zona arancione (Di martedì 11 maggio 2021) Indice RT, il fronte compatto delle Regioni chiede di rivedere i criteri con i quali si determina il passaggio di colore. Il valore infatti, noi lo sosteniamo da mesi, fornisce un quadro “distorto” della realtà andando a considerare i dati di oltre 14 giorni prima rispetto alla data di pubblicazione del report settimanale della cabina di regia. Eppure riveste un notevole peso sui criteri usati dal CTS sui quali poi vengono firmate le ordinanze per i passaggi da una zona all’altra. E questo anche se, in pratica, si Vanno ad applicare misure restrittive, o viceversa si allentano, sempre e costantemente in ritardo rispetto alla situazione in tempo reale dell’andamento dell’epidemia dando vita, in alcuni casi, a dei veri e propri controsensi. Come nel Lazio, passato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021)RT, il fronte compatto dellechiede di rivedere icon i quali si determina il passaggio di colore. Il valore infatti, noi lo sosteniamo da mesi, fornisce un quadro “distorto” della realtà andando a considerare i dati di oltre 14 giorni prima rispetto alla data di pubblicazione del report settimanale della cabina di regia. Eppure riveste un notevole peso suiusati dal CTS sui quali poi vengono firmate le ordinanze per i passaggi da unaall’altra. E questo anche se, in pratica, siad applicare misure restrittive, o viceversa si allentano, sempre e cosmente in ritardo rispetto alla situazione in tempo reale dell’andamento dell’epidemia dando vita, in alcuni casi, a dei veri e propri controsensi. Come nel Lazio, passato in ...

Advertising

borghi_claudio : Ops, ci siamo accorti che l'Rt non è affidabile. Le Regioni e il paradosso dell'Rt: 'Ecco perché l'indice di conta… - CorriereCitta : Indice RT, Regioni in Pressing: «Vanno modificati i criteri». In tante rischiano la zona arancione - simonel78648503 : L’indice Rt in risalita: quali Regioni rischiano di passare in zona arancione - ladyrosmarino : RT @fanpage: Sale l'indice Rt in Italia. Le Regioni che rischiano di perdere la zona gialla. - ApMdp : Perché le regioni vogliono abbandonare l'indice Rt e come funziona il sistema dei colori -