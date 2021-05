Il Muppet Show ritorna con uno speciale di Halloween

(Di martedì 11 maggio 2021) Dallo scorso febbraio, è possibile godersi le cinque stagioni dello storicosulla piattaforma di streaming Disney+. E adesso, Disney è pronta a far rivevere gli spassosi personaggi delloin unodiche uscirà il prossimo autunno. Dove è possibile rivedere il? Lo storicodi Jim Henson, andato in onda dal 1976 al 1981, è ormai considerato un cult. Dallo scorso febbrario, le avventure di Kermit la rana, Miss Piggy, Gonzo e tutti gli altri sono disponibili su Disney+. La celeberrima casa di animazione ha infatti acquistato i diritti delloe dei suoi personaggi, già nel lontano 2004. Il prossimo autunno, proprio Disney+ proporrà il primodi ...

A guardarlo sembra un personaggio di Sesame Street o del Muppet Show, ma, a giudicare da quello che fa in Benny Loves You, ci sentiamo di dire che è assai meno rassicurante di un Kermit o un Cookie. Dopo aver acquistato i diritti del Muppet Show, Disney+ ridarà vita allo show con un episodio speciale ambientato ad Halloween. Il primo speciale di Halloween dei Muppets in arrivo questo autunno. Uno speciale di Muppet Halloween intitolato "Muppets Haunted Mansion" arriverà su Disney+ questo autunno, come annunciato da Gonzo.