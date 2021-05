Giustizia, la riforma vale 10 miliardi. Cartabia: va fatta o niente soldi Ue (Di martedì 11 maggio 2021) Una Giustizia che funzioni meglio vale almeno 10 miliardi in più di Pil l'anno per l'Italia , perché significa più investimenti, anche stranieri, più consumi, più concorrenza. Non è un caso che da ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Unache funzioni meglioalmeno 10in più di Pil l'anno per l'Italia , perché significa più investimenti, anche stranieri, più consumi, più concorrenza. Non è un caso che da ...

Advertising

Linkiesta : #Cartabia e l’imperdibile occasione offerta dalla guerra civile dei pm La ministra ha rimesso la presunzione di in… - matteosalvinimi : #Salvini: Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della giustizia. Per questo stiamo organizzan… - BentivogliMarco : i referendum per su cui sta lavorando il @PartitoRadicale di @opusturco mi sembrano un bel terreno di iniziativa pe… - sissiisissi2 : Verrà una bella riforma della giustizia, ovviamente a favore dei condannati! Berlusconi può stare sereno!! - robertozoppi68 : RT @collettiva_news: Lo scontro sulla riforma della #giustizia con le proposte e le 'minacce' della ministra Cartabia e la polemica tra Pd… -