Genova, dibattito pubblico sui depositi chimici. Le associazioni di Sampierdarena: “Qui non li vogliamo” (Di martedì 11 maggio 2021) associazioni e comitati di Sampierdarena: no a Carmagnani e Superba. «Troppi rischi e incertezze, siamo preoccupati per la nostra sicurezza» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 11 maggio 2021)e comitati di: no a Carmagnani e Superba. «Troppi rischi e incertezze, siamo preoccupati per la nostra sicurezza»

Advertising

DellAntic : Depositi chimici, via al dibattito pubblico: «Qui non li vogliamo». Torna in pista l’ex Enel - AnceGenova : Continua a rimanere aperto il dibattito pubblico sui depositi chimici ?? - lguadagnucci : RT @altreconomia: #Riforma della #giustizia, si ritorna a parlare di prescrizione. Riproponiamo l'analisi di Enrico Zucca, sostituto procur… - altreconomia : #Riforma della #giustizia, si ritorna a parlare di prescrizione. Riproponiamo l'analisi di Enrico Zucca, sostituto… -