Due opere dell' artista tedesco Joseph Beuys esposte nelle vetrine della sede Bnl gruppo Bnp Paribas di Bari

(Di martedì 11 maggio 2021) In occasione del centenario dalla nascita di(Krefeld 12.05. 1921 • Düsseldorf 23.01.1986), leBNLBNPdi, in via Dante, ospiteranno da ...

Advertising

cybernaua : - cecilia_bocking : RT @MuseoBiella: Oggi ricordiamo due grandi artisti del #novecento! L'#11maggio nascono Filippo #Depisis e Salvador #Dalì Dell'artista ital… - anceferr : Vi.D.R. Srl: dagli operai in canottiera alle grandi opere con mezzi all’avanguardia. Da “quando tutto iniziò”, per… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Arte - Bari, due opere di #JosephBeuys esposte da domani al 2 giugno nella sede Bnl Paribas - rienestcommetoi : RT @ONLYVTHBRAVE: @rienestcommetoi quale delle due opere d'arte devo guardare? -

Ultime Notizie dalla rete : Due opere

TerzoBinario.it

...che vuole essere una piazza d'arte dove si arriva per discutere e non solo per guardared'... La mostra, a cura di Gian Lorenzo Bernini, con un testo critico di Eléna Geo Stoilova " propone...Daanni si occupa principalmente di crisi climatica e migrazioni portando avanti battaglie politiche edi sensibilizzazione. I suoi articoli sono stati pubblicati da Domani, La Repubblica, ...Si sono ispirati a questo concetto due giovani imprenditori romani ... che vuole essere una piazza d’arte dove si arriva per discutere e non solo per guardare opere d’arte. Originale il format scelto ...A San Miniato lo Spazio dell’Orcio, ha in allestimento una mostra di un importante pittore degli anni 30 lombardo, Guido Bragadini. Anche la stampa ...