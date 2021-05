DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) (Di martedì 11 maggio 2021) ANTEPRIMA! Doc – NELLE tue MANI, la serie rivelazione del 2020 che ha fatto emozionare l’Italia, tornerà su Rai1 NELLA prossima STAGIONE. Lunedì 17 maggio aprirà il set e le corsie del Policlinico Ambrosiano riprenderanno ad animarsi di medici, infermieri e pazienti tra sorrisi e lacrime, storie a lieto fine e TRAGEDIE. Il grande protagonista della nuove puntate, suo malgrado, sarà il Covid. La fiction che ha chiuso la prima STAGIONE con 8,5 milioni di telespettatori e il 30,8%, con l’episodio più visto che ha addirittura sfiorato i 9 milioni, racconterà la gestione della pandemia. C’era preoccupazione su come il pubblico avrebbe accolto una serie ospedaliera in un periodo dove i nosocomi sono stati tristemente al centro dell’attualità e delle vite di tante ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 maggio 2021)! Doc –tue, la serie rivelazione del 2020 che ha fatto emozionare l’Italia, tornerà su Rai1prossima. Lunedì 17 maggio aprirà il set e le corsie del Policlinico Ambrosiano riprenderanno ad animarsi di medici, infermieri e pazienti tra sorrisi e lacrime, storie a lieto fine e. Il grande protagonista della nuove puntate, suo malgrado, sarà il Covid. La fiction che ha chiuso la primacon 8,5 milioni di telespettatori e il 30,8%, con l’episodio più visto che ha addirittura sfiorato i 9 milioni, racconterà la gestione della pandemia. C’era preoccupazione su come il pubblico avrebbe accolto una serie ospedaliera in un periodo dove i nosocomi sono stati tristemente al centro dell’attualità e delle vite di tante ...

