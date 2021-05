Dobutamina | effetti collaterali anche gravi del farmaco usato per lo scompenso cardiaco

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) Laè unin cardiologia, in particolar modo, in caso di. Essa agisce aumentando la forza e l’intensità del battito. Gliche si possono presentare sono: emicrania; nausea; reazione allergica cutanea; difficoltà respiratoria; senso di oppressione o dolore al petto; reazione allergica nelle prime vie aeree; sincope; risi lipotimiche; confusione mentale; anomala alterazione della frequenza cardiaca; dispnea. Questipossono essere di lieve o grave entità. In caso di loro manifestazione vi consigliamo di consultare il vostro medico di ...