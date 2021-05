Dj Ringo smonta così Fedez | Non è più musica

(Di martedì 11 maggio 2021) Il conduttore radiofonico ha commentato il caso Fedez, criticando duramente il rapper per la sua spasmodica ricerca di visibilità: "Per me lui si sta preparando la carriera per entrare in politica"

Da quel palco Fedez avrebbe dovuto cantare e invece, ha spiegato dj," Fedez si presenta come fenomeno mediatico. Non è più musica. La cosa incredibile è che nessuno lo invita come rapper" . ...Il conduttore radiofonico ha commentato il caso Fedez, criticando duramente il rapper per la sua spasmodica ricerca di visibilità: "Per me lui si sta preparando la carriera per entrare in politica" ...