DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: Taaramae, Hermans e Juul-Jensen con 1’48” sui contrattaccanti. Gruppo a 7? (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.42 Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizanè) e Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) vengono ripresi dal Gruppo. 15.39 Continua a salire il vantaggio del terzetto al comando che adesso ha ben 1’48” sui 21 inseguitori. Gruppo a 7’15”. 15.36 Che gran bell’inizio di Giro per l’Intermarché Wanty Gobert che, dopo la vittoria di ieri di Taco Van der Hoorn, si sta giocando nuovamente una tappa della Corsa Rosa con una bellissima accoppiata formata da Rein Taaramäe e Quinten Hermans. 15.33 Forcing incredibile in testa alla corsa grazie al duo dell’Intermarché Wanty Gobert formato da Hermans e ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL15.42 Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizanè) e Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) vengono ripresi dal. 15.39 Continua a salire il vantaggio del terzetto al comando che adesso ha ben” sui 21 inseguitori.a 7’15”. 15.36 Che gran bell’inizio diper l’Intermarché Wanty Gobert che, dopo la vittoria di ieri di Taco Van der Hoorn, si sta giocando nuovamente unadella Corsa Rosa con una bellissima accoppiata formata da Rein Taaramäe e Quinten. 15.33 Forcing incredibile in testa alla corsa grazie al duo dell’Intermarché Wanty Gobert formato dae ...

