Caso Denise Pipitone | parla la ragazza segnalata a Scalea | “Non sono io”

"Non sono io Denise Pipitone" è questa la frase che la ragazza – segnalata come la piccola scomparsa da Mazara del Vallo – ha dichiarato alle telecamere di Chi l'ha visto. Il Caso di Denise Pipitone sembra non trovare pace, da quasi un mese stanno riesplodendo le segnalazioni e si seguono nuove piste; una di queste era arrivata proprio nei giorni scorsi in Calabria, ma procediamo per gradi. Leggi anche: Caso Denise Pipitone: la piccola è in Calabria? La nuova segnalazione Denise Pipitone: la pista della Romania si riapre Denise Pipitone è scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, da allora le indagini si sono aperte e ...

