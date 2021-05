Calcio: Euro 2020, i volontari sono pronti, Vialli ambasciatore, ‘siamo una grande squadra’ (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Euro 2020, sul campo, inizierà l’11 giugno con la gara inaugurale tra Turchia e Italia in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Dietro le quinte, però, c’è un popolo che si prepara a vivere un’esperienza unica e indimenticabile: è quello dei volontari, che durante Euro 2020 affiancheranno i professionisti del settore sportivo allo stadio e nei siti ufficiali Uefa nel primo Europeo itinerante della storia.sono 935 quelli reclutati dal Programma volontari, e nelle prossime settimane arriveranno nella Capitale: in attesa di iniziare la loro esperienza dal vivo, si sono radunati virtualmente nel Kick Off Event a loro dedicato, organizzato in Live Streaming con la collaborazione del team ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – (Adnkronos) –, sul campo, inizierà l’11 giugno con la gara inaugurale tra Turchia e Italia in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Dietro le quinte, però, c’è un popolo che si prepara a vivere un’esperienza unica e indimenticabile: è quello dei, che duranteaffiancheranno i professionisti del settore sportivo allo stadio e nei siti ufficiali Uefa nel primopeo itinerante della storia.935 quelli reclutati dal Programma, e nelle prossime settimane arriveranno nella Capitale: in attesa di iniziare la loro esperienza dal vivo, siradunati virtualmente nel Kick Off Event a loro dedicato, organizzato in Live Streaming con la collaborazione del team ...

