Attenzione a dire che un «partito di Fedez» avrebbe il 17% (Di martedì 11 maggio 2021) Occhio ai titoli sul «partito di Fedez». Perché un sondaggio effettuato dall’istituto SWG sulla grande novità del dibattito politico italiano (almeno da un mese a questa parte), ovvero l’impegno costante degli influencer su temi legati all’amministrazione della cosa pubblica (si parte dal grande movimento web sul Ddl Zan, per arrivare alla gestione più o meno coerente dell’emergenza pandemica), potrebbe provocare qualche fraintendimento (cosa che, tra le altre cose, già stiamo vedendo nell’eccessiva semplificazione dei titoli dei giornali). LEGGI ANCHE > Fedez ha dimostrato una volta per tutte che la tv, di fronte agli influencer, non può più competere partito di Fedez e precisazioni rispetto al sondaggio SWG Cosa ci dice, innanzitutto, il sondaggio SWG (che ha avuto modo di concentrarsi in maniera ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 maggio 2021) Occhio ai titoli sul «di». Perché un sondaggio effettuato dall’istituto SWG sulla grande novità del dibattito politico italiano (almeno da un mese a questa parte), ovvero l’impegno costante degli influencer su temi legati all’amministrazione della cosa pubblica (si parte dal grande movimento web sul Ddl Zan, per arrivare alla gestione più o meno coerente dell’emergenza pandemica), potrebbe provocare qualche fraintendimento (cosa che, tra le altre cose, già stiamo vedendo nell’eccessiva semplificazione dei titoli dei giornali). LEGGI ANCHE >ha dimostrato una volta per tutte che la tv, di fronte agli influencer, non può più competeredie precisazioni rispetto al sondaggio SWG Cosa ci dice, innanzitutto, il sondaggio SWG (che ha avuto modo di concentrarsi in maniera ...

Advertising

WomanWithPen : @gvitoli @PieraBelfanti Soprattutto le sue se parla a vanvera sulla diffamazione senza usare la logica Sarebbe come… - nonsoloww : RT @RHCPepper2: Posso dire che mettere un test di gravidanza positivo e sotto scrivere ‘ihih nn so se tenerlo’ coi cuoricini mi fa verament… - OLDXM3 : ma solo ricerca di attenzione. sanno perfettamente che sono un soggetto molto sensibile e che molto spesso soffre d… - Emme_comegesooo : RT @RHCPepper2: Posso dire che mettere un test di gravidanza positivo e sotto scrivere ‘ihih nn so se tenerlo’ coi cuoricini mi fa verament… - voglioungelatoo : RT @Angela46176831: Io non sono una che elogia le persone, non sono una che fa molto spesso i complimenti, tendo sempre a dire: Ti prendo c… -