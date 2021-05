AstraZeneca, Sileri: “Aprirei vaccinazioni a uomini under 60” (Di martedì 11 maggio 2021) Per il vaccino AstraZeneca in Italia “è stata data indicazione di somministrarlo sopra i 60 anni, io Aprirei anche alla popolazione sotto i 60 di sesso maschile, fino ad esaurimento progressivo delle scorte”. Lo ho affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, su RaiNews24. “A febbraio-marzo, io non avrei messo la restrizione a 60 anni, ma l’avrei messa più bassa – ha aggiunto – se avessimo ampliato la platea a febbraio avremmo limitato i danni fra gli anziani”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Per il vaccinoin Italia “è stata data indicazione di somministrarlo sopra i 60 anni, ioanche alla popolazione sotto i 60 di sesso maschile, fino ad esaurimento progressivo delle scorte”. Lo ho affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, su RaiNews24. “A febbraio-marzo, io non avrei messo la restrizione a 60 anni, ma l’avrei messa più bassa – ha aggiunto – se avessimo ampliato la platea a febbraio avremmo limitato i danni fra gli anziani”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

