Artigiancassa | sottoscritta la convenzione

Bizjournal.it - Liguria

È questo il commento di Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria, alla notizia della sottoscrizione tra la Regione Liguria edella convenzione della "cassa artigiana"."Riteniamo l'avvio di questa nuova operatività " commenta Daniele Sciarrini , direttore agevolazioni e incentivi" un segnale importante per il sistema dell'artigianato ligure. Un ...Firmato nella sede di via Fieschi di Regione Liguria l’accordo con Artigiancassa Spa, soggetto aggiudicatario che gestirà, almeno per il prossimo triennio, ...