A Roma il quadro è desolante | nessuno crede al cambiamento Ecco di cosa ha bisogno la città

(Di martedì 11 maggio 2021) E così, con il comunicato di Giuseppe Conte a sostegno della candidatura di Virginia Raggi, a 5 mesi dalle elezioni si comincia a sgombrare il campo dalle incertezze, quantomeno nell’area giallorossa. Nicola Zingaretti non sarà il candidato del Pd, resterà alla guida della Regione Lazio dove governa con il M5S; Roberto Gualtieri parteciperà alle primarie di coalizione in competizione con Raggi, che non si sottoporrà alle “Comunarie”. Eventuali accordi saranno presi solo al secondo turno, se uno dei due schieramenti arriverà terzo. Accordi che sembrano assai difficili, per il conflitto che ha segnato questi 5 anni, non tanto tra i politici – che sono abituati alla realpolitik – ma tra il rispettivo elettorato, che sembra poco incline a seguire docilmente le indicazioni dei vertici. Ma lasciando da parte pronostici, se si guarda al clima preelettorale, ilè ...

Le alleanze con i 5 Stelle vanno bene solo se a decidere i candidati è il Pd. è bastato tenere il punto sulla ricandidatura della Raggi a Roma per scoprire il gioco di Letta. E di un partito che per l ...Sarà anche vero che in Italia una Commissione non si nega a nessuno, ma quella su Roma Capitale che ieri ha istituito il ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, merita ...