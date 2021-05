Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 18:45 (Di lunedì 10 maggio 2021) Viabilità DEL 10 MAGGIO 2021 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUBITO UN AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE L’A1 FIRENZE-Roma, SONO 13 I KM DI CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO VERSO FIRENZE, LA CAUSA LO RICORDIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO QUALCHE ORA FA AL KM 520 E NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI. AL MOMENTO SI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, RALLENTAMENTI A PARTIRE DA FIANO RomaNO. PROBLEMI ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, UN INCIDENTE AL KM 53 STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA PONTINA; ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUBITO UN AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE L’A1 FIRENZE-, SONO 13 I KM DI CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO VERSO FIRENZE, LA CAUSA LO RICORDIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO QUALCHE ORA FA AL KM 520 E NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI. AL MOMENTO SI CIRCOLA SU DUE CORSIE DI MARCIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONENORD, RALLENTAMENTI A PARTIRE DA FIANONO. PROBLEMI ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, UN INCIDENTE AL KM 53 STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA PONTINA; ...

