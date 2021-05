Un Po più largo e più sicuro con i soldi del Recovery (Di lunedì 10 maggio 2021) Tra il 13 e il 14 ottobre del 2000 qualcuno pensò che non c’erano alternative e che il piccolo ponte tra Ostiglia e Revere, nel mantovano, doveva saltare per aria. Lì dove il Po è praticamente un imbuto, con le due sponde che distano appena 500 metri. Stava arrivando una piena di oltre 12mila metri cubi di acqua al secondo. E con l’acqua stava arrivando la grande paura, quella di una nuova esondazione, così imponente da ricordare il 1951, quando l’argine maestro del fiume ruppe a Vallone di Paviole e inondò le campagne del Polesine, provocando 200 morti, 160mila sfollati e 250 miliardi di lire di danni. Alla fine il ponte rimase in piedi, ma al fiume bisognava dare spazio e si decise allora di fare saltare una golena - quel pezzo di terra che va dal letto del fiume all’argine - a San Daniele Po, nel cremonese, novanta chilometri più indietro. Ventuno anni dopo il Po ha ancora bisogno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Tra il 13 e il 14 ottobre del 2000 qualcuno pensò che non c’erano alternative e che il piccolo ponte tra Ostiglia e Revere, nel mantovano, doveva saltare per aria. Lì dove il Po è praticamente un imbuto, con le due sponde che distano appena 500 metri. Stava arrivando una piena di oltre 12mila metri cubi di acqua al secondo. E con l’acqua stava arrivando la grande paura, quella di una nuova esondazione, così imponente da ricordare il 1951, quando l’argine maestro del fiume ruppe a Vallone di Paviole e inondò le campagne del Polesine, provocando 200 morti, 160mila sfollati e 250 miliardi di lire di danni. Alla fine il ponte rimase in piedi, ma al fiume bisognava dare spazio e si decise allora di fare saltare una golena - quel pezzo di terra che va dal letto del fiume all’argine - a San Daniele Po, nel cremonese, novanta chilometri più indietro. Ventuno anni dopo il Po ha ancora bisogno ...

