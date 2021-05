Startup e Pmi innovative, ad aprile dal Ministero 102 mln (+ 75 mln rispetto a marzo). 7.567 domande ammesse (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli investimenti destinati a Startup e Pmi innovative hanno registrato un forte incremento nel mese di aprile 2021, passando da 27 milioni a oltre 102 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti agevolati attraverso l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico, che è stato avviato lo scorso 1° marzo 2021. La misura prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% in favore delle persone fisiche che investono nel capitale di queste imprese, nei limiti delle soglie fissate dal regime de minimis. Al 30 aprile le operazioni di investimento complessivamente ammesse sono state 7.567, rispetto alle 1.688 di fine marzo, mentre le agevolazioni concesse, dai 13 milioni di fine marzo, hanno raggiunto la cifra di 46 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli investimenti destinati ae Pmihanno registrato un forte incremento nel mese di2021, passando da 27 milioni a oltre 102 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti agevolati attraverso l’incentivo deldello sviluppo economico, che è stato avviato lo scorso 1°2021. La misura prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% in favore delle persone fisiche che investono nel capitale di queste imprese, nei limiti delle soglie fissate dal regime de minimis. Al 30le operazioni di investimento complessivamentesono state 7.567,alle 1.688 di fine, mentre le agevolazioni concesse, dai 13 milioni di fine, hanno raggiunto la cifra di 46 ...

