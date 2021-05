Sonego è pronto | guarda la sua dura preparazione per Roma

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ecco l'ultimo video pubblicato su Instagram da Lorenzoprima di scendere in campo per gli Internazionali d'Italia: "Passo dopo passo, sacrificio dopo sacrificio, goccia dopo goccia. Domani si ...

Ultime Notizie dalla rete : Sonego pronto

Le parole di Lorenzoprima di affrontare gli Internazionali d'Italia a RomaDiretta Internazionali d'Italia 2021: ottima giornata per gli azzurri nella giornata di Roma. Al secondo turno vanno Sinner, Travaglia, Musetti e Mager ...