Salernitana in Serie A | ultima volta nel 1998 | la rosa di 23 anni fa

(Di lunedì 10 maggio 2021) Latorna inA dopo 23: l’, stagione/1999, la squadra sfiorò la salvezza con calciatori iconici La, dopo 23, torna inA. I granata chiudono il campionato diB al secondo posto con la vittoria decisiva contro il Pescara, già retrocesso, per 0-3: Andrè Anderson, Casasola e Tutino gli uomini del destino che fanno esplodere di gioia Salerno con i tifosi che si riversano numerosi per le strade della città con fumogeni e bandiere. Lata torna dunque inA dopo 23quando, una squadra fatta da calciatori poi iconici inA, sfiorò l’impresa della salvezza andando ad un ...

DAZN_IT : Esplode la festa della Salernitana ???? 23 anni dopo la storica promozione del 1998 è di nuovo Serie A ?????? #SerieBKT… - Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - Agenzia_Ansa : Aggredita a Salerno la figlia dell'allenatore del Pescara. La moglie di Gianluca Grassadonia sui social: 'La nostra… - SEMPREFMILAN : RT @CB_Ignoranza: La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - NapoliCalciogol : Salernitana promossa in Serie A: torna il derby con il Napoli nella competizione principale dopo 73 anni -

Laper la terza volta nella sua storia guadagna la promozione inA e a Salerno esplode la festa. Al triplice fischio di Pescara -, la partita che ha sancito definitivamente la promozione dei granata, migliaia di persone si sono riversate nelle ...PESCARA " Laè la seconda squadra promossa dallaB allaA dopo l'Empoli. La squadra di Castori, che ritrova la massimadopo 23 anni, festeggia dopo la vittoria in casa del Pescara con ...La gioia di Castori. Fabrizio Castori ha riportato in A la Salernitana dopo 23 anni. "La svolta dopo le sconfitte con Empoli, Pordenone e Monza - ha raccontato -. Abbiamo fatto un ...Per il numero uno della Figc “Se al momento dell’iscrizione alla nuova stagione di Serie A non si fosse ritirata, sarebbe esclusa” In un doppio intervento, su Rai Radio 1 e su Radio Kiss Kiss, il pres ...