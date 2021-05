Roma: giovane pusher vede i Carabinieri e nasconde la droga…nel cespuglio (Di lunedì 10 maggio 2021) L’azione di contrasto dei Carabinieri nelle principali piazze di spaccio della Capitale continua senza sosta. A finire in manette, questa volta, un giovanissimo pusher di 24 anni. La droga nel cespuglio Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Basilio in via Luigi Gigliotti per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato sorpreso dai militari nel tentativo di occultare, dietro un cespuglio, dosi di cocaina per un totale di 3,9 g. Nelle sue tasche i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto 100 euro, verosimile provento di attività di spaccio. La droga rinvenuta è stata sequestrata. L’Arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo che si terrà questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) L’azione di contrasto deinelle principali piazze di spaccio della Capitale continua senza sosta. A finire in manette, questa volta, un giovanissimodi 24 anni. La droga nelUn ragazzo di 24 anni è stato arrestato daidella StazioneSan Basilio in via Luigi Gigliotti per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ilè stato sorpreso dai militari nel tentativo di occultare, dietro un, dosi di cocaina per un totale di 3,9 g. Nelle sue tasche ihanno inoltre rinvenuto 100 euro, verosimile provento di attività di spaccio. La droga rinvenuta è stata sequestrata. L’Arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo che si terrà questa ...

